Krize přeje velkým fúzím i v Česku

Zároveň přetrvávaly problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích a s nedostatkem pracovních sil na českém trhu. „Firmy v některých oborech tak čelily značnému poklesu tržeb, marží a volného peněžního toku. To obecně vede ke snížení jejich hodnoty,“ doplnil Hruboň.

Česká ekonomika vstoupila loni na podzim do mělké recese a letos ji výraznější růst nejspíš nečeká. Velcí investoři jsou však nadále schopni nacházet na trhu nové příležitosti. Jednou z posledních akvizic je koupě táborské textilky Unuodesign investičním fondem Hartenberg ze svěřenských fondů Andreje Babiše.

O dohodnutém prodeji Právo psalo již v únoru, v pondělí byl oznámen kupec. Firmu její dosavadní majitelka Petra Plemlová založila sama na mateřské, za několik let z ní udělala úspěšný podnik na trhu dětského oblečení a zaměstnává 100 lidí. Prodejní cenu alespoň naznačila s tím, že firmy se obvykle prodávají za šesti- až sedminásobek průměrného zisku z posledních tří let. To v jejich případě odpovídá sumě okolo stovky milionů korun.