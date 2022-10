Analytik: Díky dohodě by ceny energií už neměly dramaticky skákat

Jak hodnotíte výsledky summitu EU o energetice?

Šéfové vlád souhlasili s návrhy, které už připravila Evropská komise. Novým prvkem a tím, co ještě bude muset být blíže popsáno, je návrh na zavedení dynamického cenového stropu na nizozemské burzovní platformě s plynem TTF a následně s časovým odstupem vytvoření nového cenového indexu pro zkapalněný zemní plyn LNG.

Denní výkyvy ve stovkách eur za megawatthodinu do burzovního obchodování nepatří

Tento návrh podporuji a myslím si, že vychází ze špatné zkušenosti s fungováním burzovních trhů letos v srpnu, kdy jak u elektřiny, tak u plynu bylo v průběhu jediného dne dosaženo ceny naprosto se vymykající běžnému rámci obchodování. Šlo o růst ve stovkách eur za megawatthodinu. Takové cenové výkyvy podle mě do burzovního obchodování nepatří a je mi líto, že s tímto návrhem musela přijít EU.

Kdo s tím měl přijít?

Domnívám se, že inciativa měla správně přijít od burzovních kontrolních orgánů. Koneckonců při obchodování na akciových trzích se zastavení obchodování při prudkém výkyvu ceny nebo podezřelém pohybu provádí. Při obchodování s energiemi to v minulosti nebylo zapotřebí, ceny se měnily rozumně a mírně, ale nyní je dobré pravidla upravit. Musíme si ale počkat na konkrétní představení tohoto mechanismu, což má za úkol Evropská komise.

A co společné nákupy plynu, přinesou nižší ceny?

O společných nákupech zemního plynu se diskutuje na půdě Evropské komise už od podzimu loňského roku, tedy ještě před ruskou agresí. Je to vhodné opatření, není sice právně závazné a závisí na dobrovolnosti jednotlivých členských států, ale pro nás má velký význam. Jsme malá ekonomika a máme omezené možnosti uzavírat kontrakty na LNG, které budou rozhodující pro zásobování plynem v nadcházejících letech. Společné nákupy se silnými partnery by nám měly pomoci.

Lidé kvůli drahotě zaplňují azylové domy Domácí

Zdá se mi rovněž rozumný návrh na dotažení konkrétních dohod o solidární výpomoci mezi jednotlivými členskými státy. Pro nás je rozhodující Německo, v tomto směru již probíhají bilaterální jednání.

Společné nákupy by podle některých vyjádření měly začít už pro plnění zásobníků na příští topnou sezonu. Dá se s tím počítat?

Bylo by to velmi žádoucí. V tom se ta výhoda společného přístupu může pro Českou republiku jevit jako nejpodstatnější. Naše zásobníky jsou nyní velice dobře naplněny, ale z podstatné části je to ruským plynem, který už k nám nyní neteče.

Foto: Právo Analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Příprava na další topnou sezonu, tedy plnění zásobníků, které může začít v dubnu, je velmi žádoucí. Máme sice v Nizozemsku zasmluvněnou kapacitu v LNG terminálu, ale kontrakt pro něj nakupujeme na spotovém (okamžitém) trhu. Kdybychom se připojili k dlouhodobějšímu kontraktu a získali pevně stanovený objem, pomáhalo by to stabilizovat i český trh.

Jak se díváte na možnost zavedení stropu pro ceny plynu?

Strop cen při burzovním obchodování je jiný instrument než strop cen plynu. Česko podporuje strop cen plynu pro výrobu elektřiny, jiné členské státy podporují strop cen plynu jako takového, tedy i dovozu, což se netýká pouze burzovních obchodů. Tam dohody dosaženo nebylo a myslím, že zastropování dovozu plynu by bylo kontraproduktivní.

Němečtí představitelé se bojí, že by strop ceny plynu pro výrobu elektřiny mohl vést k jeho vyšší spotřebě. Mají pravdu?

Myslím si, že ano. Pokud by se zastropovala cena plynu pouze pro výrobu elektřiny, tak je v praxi ověřeno, že to zvyšuje spotřebu zemního plynu pro výrobu elektrické energie. A plyn je v současnosti vzácná komodita. Má to sice ten pozitivní efekt, že to stabilizuje ceny elektřiny, ale stahuje to část spotřeby plynu pro energetické účely.

Cena plynu pro evropský trh dál klesá Ekonomika

Je také logické, že strop cen ruského plynu by vedl k zastavení dovozu jeho zbytku do Evropy. Tím, že by se zastavil tok ruského plynu přes Ukrajinu a Balkán, postihlo by to země jako Maďarsko, Rakousko nebo Itálie. Tyto země by s námi zase musely shánět dodatečné objemy plynu na globálním trhu s LNG a zvýšilo by to napětí na trhu.