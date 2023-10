Jedna firma, desítky volných míst. Nároky se míjejí s tím, co lidé umějí

Obsadit stavy se nedaří ani bankám a pojišťovnám. Česká spořitelna sice nedávno oznámila redukci o několik set pracovníků na podpůrných pozicích, dál ale hledá téměř 90 nových. Především na pobočky do regionů. Osobní bankéř na menším městě dostane u spořitelny v prvním roce průměrný měsíční příjmem včetně bonusu 37 tisíc korun. To je srovnatelné s platem pokladních a skladníků v Lidlu.

Situaci by měl podle ní zlepšit navrhovaný vládní balíček, který počítá s benevolentnějším režimem pracovní migrace a dalším zaměstnáváním ukrajinských uprchlíků. Celkově by se mělo jednat asi o 40 tisíc nových pracovníků. „Vzhledem k tomu, jak výrazný nedostatek v některých oborech je, však tento počet bude zřejmě nedostatečný,“ řekla Steckerová.

Řada firem navíc hledá lidi se specifickými dovednostmi, což je vidět na pracovních portálech. Technologická společnost Seznam.cz nabízí aktuálně tři desítky míst, která se většinou týkají IT, ale třeba do Ostravy v tuto chvíli hledá obchodního zástupce se znalostí polštiny.

Obchodní řetězec Decathlon potřebuje 90 lidí. Hledá sportovce na pozice asistentů prodeje, třeba do Karlových Varů do oddělení turistiky nebo do Ostravy pro kolektivní a raketové sporty. V Brně či Frýdku-Místku uvítá fandu rybolovu, jezdectví a myslivosti, v Praze fitness poradce.

Mobilní operátor O2 by rád nabral téměř sto lidí. Na portálu Volnamista.cz láka do nového ostravského zákaznického centra výzvou: „V práci si chatovat? My ti za to zaplatíme.“ Nabízí 35 až 65 tisíc korun hrubého měsíčně za komunikaci se zákazníky přes chat a videohovory. Bezmála čtyřicet nových zaměstnanců by rád našel i konkurenční T-Mobile.