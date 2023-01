Japonskému pracovníkovi zvýšili mzdu poprvé po 20 letech

„Loni jsem si konečně na jednom místě trochu polepšil,“ říká Fudžino. „Konečně mně to tam vyneslo minimální mzdu,“ dodává. V Tokiu minimální mzda činí 1072 jenů (asi 182 Kč) za hodinu.

Japonské pracovníky drtí prudký nárůst cen, který přinesly rostoucí ceny surovin. Roky deflace nebo minimálního hospodářského růstu střídá čtyřprocentní inflace, která je teď v Japonsku nejvyšší za 41 let.

Jejich počet vzrostl od doby, co bývalý premiér Šinzó Abe před deseti lety zahájil politiku, která sice posílila akcie a zisky firem, ale mzdy příliš nezvýšila. Dočasní pracovníci tvořili v loňském roce 36,7 procenta pracovní síly, zatímco ještě v roce 2019 to bylo 31,5 procenta, ukazují vládní údaje.

Fudžino dostává ze svých dvou zaměstnání v průměru 250 tisíc jenů (zhruba 42 tisíc Kč) měsíčně. Některé měsíce je to kvůli sezonním vlivům polovina.

„Opravdu závidím firmám jako Uniqlo s jejich zvyšováním - a jsem zvědav, jestli my někdy uvidíme to samé,“ říká. „Uniqlo prodává oblečení, ale spoléhá se na spoustu lidí, jako jsou dopravci a tak dále. Když zvýší mzdy svým zaměstnancům, musí je snížit jinde. Jen doufám, že lidé na dně jako my nebudou trpět ještě víc,“ dodal.