Gazprom zahájil zkušební dodávky plynu ze sibiřského pole Kovykta do Číny

Ruská společnost Gazprom zahájila zkušební dodávky zemního plynu z pole Kovykta, největšího na východní Sibiři, do plynovodu Síla Sibiře, který vede do Číny. Firma v úterý uvedla, že do ostrého provozu by pole i nová zařízení na přepravu plynu měla být uvedena v prosinci. Gazprom je polostátní podnik, nad kterým má kontrolu Kreml.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo společnosti Gazprom