Orbán vyjednal Maďarsku výjimku, dál může dovážet plyn z Ruska

Maďarsko si na čtvrtečním summitu v Bruselu zajistilo výjimku z cenového stropu, který se na dovážený zemní plyn chystá zavést Evropská unie. V pátek to oznámil maďarský premiér Viktor Orbán. Znamená to, že Maďarsko bude moci nadále dovážet plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Uvedla to agentura Reuters.

Foto: Bernadett Szabo, Reuters Maďarský premiér Viktor Orbán.