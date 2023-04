G7 zvažuje totální zákaz vývozu do Ruska

Pokud by k dohodě mezi diplomaty skutečně došlo, obrátilo by to celý dosavadní sankční přístup: zatímco podle současných kritérií je totiž povolen veškerý vývoz, pokud nepodléhá sankcím, tak nově by byl zakázán veškerý vývoz a udělovaly by se jen výjimky pro specifické zboží. Vyňaty z embarga by pravděpodobně byly léky nebo zemědělské produkty včetně potravin.