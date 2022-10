Firma JHMD provozující úzkokolejku jde do úpadku, reorganizaci soud zamítl

Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Kvůli problémům firmy chystá kraj Vysočina novou autobusovou linku. Firma má reorganizační plán, který přijala nadpoloviční většina věřitelů, řekl v září předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Soudkyně v odůvodnění připomněla, že spory JHMD s Krajem Vysočina trvají několik let a „nelze reálně počítat s tím“, že by od něj firma získala do půlroku 108 milionů korun, jak předpokládá. „Tento příjem deklaruje jako jeden ze stěžejních pro účely splnění reorganizačního plánu,“ uvedla soudkyně. Kraj Vysočina je ochoten místo žádaných 108 milionů Kč zaplatit na dodatcích ke smlouvě asi 5,5 milionu.