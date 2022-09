Provoz na jindřichohradecké úzkokolejce se zastaví. Místo vlaků pojedou autobusy

Soud zatím nerozhodl o úpadku, ani zda schválí reorganizační plán firmy. Drážní úřad také obnoví řízení o odejmutí licence dopravce, které bylo do pátku pozastavené. Firma bude 17. října jednat na ministerstvu dopravy o tom, že by úplatně převedla na stát trať Obrataň – Kamenice nad Lipou.

„Dopravce poslal žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Žádost se teď začne posuzovat, to neznamená, že by se něco do pondělka stihlo, protože tam jsou několikaměsíční lhůty. Bez osvědčení nesmí na kolejích nic jezdit,“ řekla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.