Ekonomové k novému poplatku za předčasné splacení hypotéky: Výhodnější podmínky i nemravný krok

Podle Peterky to ale může být krok správným směrem, z něhož budou profitovat nejen banky, ale i samotní spotřebitelé.

„Banky totiž budou moci nastavovat příznivější podmínky v době fixace u hypotečních úvěrů, a to v podobě delší fixace a nižších úrokových sazeb. Do svých cenových kalkulací nebudou muset do takové míry započítávat riziko odchodu klienta před koncem fixace a s tím spojené náklady,“ řekl Novinkám.