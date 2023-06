KOMENTÁŘ: Ministerstvo financí ve vleku bank

Ministerstvo financí přišlo se dvěma novelami zákonů, které hrají do karet bankám – s novelou zákona o spotřebitelském úvěru a novelou zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, pod kterýžto dlouhým názvem se skrývá novela upravující penzijní připojištění. Druhý zákon dokonce přináší bankám peníze, byť stát hovoří o nutností ušetřit, kde to jen jde.

Ani to není hloupé, mnozí nechtěli dávat peníze do penzijních fondů, protože věděli, že jiné investiční instrumenty jim zajišťují větší výnosy. To je ovšem zajímavé jen pro malý počet zkušenějších investorů, kteří se na důchod zajistit dokáží, ale aktivní správa portfolia potřebuje měnit strategii a přecházet od akcí k dluhopisům, což je většinou nad schopnosti většiny střadatelů. A právě těm by se mělo pomáhat. To se však neděje.