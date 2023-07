Ekonomiku USA může do roku 2075 kromě Číny předstihnout i Indie

Spojené státy by do roku 2075 mohly sestoupit na třetí příčku v žebříčku největších ekonomik světa. Kromě Číny by je totiž mohla předstihnout rovněž Indie. Informoval o tom server CNBC s odvoláním na prognózy investiční banky Goldman Sachs. Spojené státy jsou nyní největší ekonomikou světa. Číně patří druhá příčka, zatímco Indie je až pátá za Japonskem a Německem, uvedl server CNBC.

Foto: Brendan Mcdermid, Reuters Ilustrační foto