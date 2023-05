Dotace pro bytové domy zvýhodní seniory

Tyto domácnosti často opravy brzdí, protože mají obavy, že se jim neúměrně zvedne nájem nebo příspěvky do fondu oprav.

Nově takový dům dostane v rámci dotace bonus až 150 tisíc korun na každou nízkopříjmovou domácnost. „Týkat se to bude zateplení a výměny oken,“ řekl včera ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Tyto peníze ale bude možné využít pouze pro domácnosti s nízkými příjmy a nebude je možné rozdělit mezi všechny byty v domě. O bonus tak bude možné snížit nízkopříjmovým obyvatelům např. jejich podíl na úvěru či platby do fondu oprav.

Ministerstvo životního prostředí varuje před společnostmi, které rozesílají domácnostem a firmám nabídky na koupi fotovoltaiky s falešným tvrzením, že o dotace bude možné žádat jen do konce června. Není to pravda, pouze v létě bude přestávka na podávání žádostí kvůli údržbě systému.

Tito žadatelé, a to se netýká jen obyvatel bytových, nýbrž i rodinných domů, budou moci dostat až o deset procent vyšší dotaci, a to v rámci celého programu Nová zelená úsporám. Seznam obcí zveřejní na webu fond životního prostředí.

Domácnosti, které mají aspoň dvacet let starý plynový kotel, pak budou moci od září požádat o dotaci na jeho výměnu za tepelné čerpadlo. A to za podmínky, že to nebude čerpadlo se zemním vrtem a že dům získá označení energetické třídy minimálně na úrovni D.