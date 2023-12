ČOI eviduje vyšší desítky stížností spotřebitelů na provozovatele on-line tržišť, mohou být riziková

Při nákupech na on-line tržištích, tzv. marketplace, by lidé měli být opatrní i podle Sdružení obrany spotřebitelů. „Zbystřit by měl kupující především tehdy, pokud má být zboží dodáno ze země ležící mimo EU nebo od prodejce nesoucího čínský či jinak netypický název, protože případné náklady na vrácení zboží do ciziny mohou převyšovat jeho samotnou cenu a nemusí tam vůbec být příznivá vymahatelnost práv spotřebitele,“ upozornila předsedkyně sdružení Alena Máčová.