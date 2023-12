E-shopy se odrazily vzhůru. Byl jsem ale větší optimista, říká šéf asociace

Myslím, že tu není krize e-commerce, spíše naopak. Covidové roky navýšily internetový prodej tak, že při statistickém meziročním sledování muselo dojít ke zpomalení růstu i k narovnání určitého extrému. Přidal se válečný konflikt na Ukrajině, inflace, ceny energií a opatrnější spotřebitelská nálada. To není vina e-shopů, takže nejsme v žádné panice.

Na druhou stranu čekám, že letošní rok by mohl dopadnout srovnatelně s loňským a že to bude úspěch. Optimisté, včetně mě, čekali růst o několik procent, to se asi nenaplní. Rozhodne poslední čtvrtletí.