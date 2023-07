Čínská ekonomika je v problémech a není jich málo

Posledních 30 let čínská ekonomika vzkvétala a stala se druhou největší na světě, přičemž podle odborníků měla v budoucnu předčit i první USA. Nyní už to tak jistojistě nevypadá.

„Před několika lety bylo těžké si představit, že by Čína rychle nepředstihla USA a nestala se největší světovou ekonomikou. Nyní bude tento geopolitický okamžik téměř jistě zpožděn a je možné si představit scénáře, kdy se to vůbec nestane,“ řekl hlavní ekonom Bloomberg Economics Tom Orlik.

Bloomberg Economics předpovídá, že do roku 2030 růst čínské ekonomiky zpomalí na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je méně než polovina průměru v letech před vypuknutím koronavirové pandemie v roce 2020. Ostatně v případě odečtení efektu nízké srovnávací základny z loňského roku se bude i letošní rok blížit růstu jen kolem tří procent HDP.

Důvodů pro nižší růst HDP je hned několik. Ve zkratce by se dalo říct, že podniky hlásí nižší tržby, a tak více propouštějí, kvůli čemuž lidé zase méně utrácí, což mj. negativně ovlivňuje realitní sektor, kde došlo k masivnímu převisu nabídky nad poptávkou.

Nastal tak obrat v dosavadní zvyklosti: do té doby mnoho Číňanů považovalo vlastnění nemovitosti za vstupenku do střední třídy, byla to pro ně zkrátka spolehlivá investice a úložiště bohatství. Teď ale bublina praskla.