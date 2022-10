Vnitřní zadluženost Číny dosáhla astronomických 8 bilionů dolarů

Současnou dluhovou krizi v Číně zhoršuje více faktorů zároveň: trh s nemovitostmi se hroutí, juan je vůči dolaru na desetiletém minimu, USA razantně omezily export čipů do země a ekonomiku navíc citelně zasáhly covidové lockdowny spojené s politikou nulové tolerance.

Neschopnost splácet dluh se zatím objevila jen vzácně v některých vnitrozemských provinciích, uvedl Tianlei Huang, výzkumný pracovník Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Varuje však, že případy mohou začít přibývat. „S nulovou covidovou tolerancí a pokračující majetkovou krizí by se to mohlo rozšířit do více lokalit,“ citoval Huanga Business Insider.