ČEZ po oznámení rekordního zisku zdraží elektřinu

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.

„Zákazníkům nyní začínáme posílat dopisy a e-maily o tom, že pro ně začínají od ledna platit zastropované ceny. Oznamujeme to všem s dostatečným předstihem, aby měli naši klienti důležité informace co nejdříve. Lidé nemusejí pro využití zastropování cen nic dělat, platí to automaticky,“ podotkl Gazdík. Během prosince pak společnost začne klientům rozesílat návrhy nových záloh.