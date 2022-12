Češi si přitopili. S tuhými mrazy minulý týden stoupla spotřeba plynu

První skutečně chladné období v době energetické krize mají Češi za sebou. Minulý týden dorazily do Česka mrazivé teploty, které vedly ke zvýšenému odběru energií. Průměrná teplota vzduchu byla meziročně o 7,6 °C nižší, vychází z dat Amper Meteo.

„Na druhou stranu musíme konstatovat, že tyto úspory jsou v uplynulém týdnu pouze teoretické, protože reálně jsme spotřebovali plynu více, ale bylo to méně, než by se spotřebovalo minulý rok za stejných teplot vzduchu,“ dovysvětlil Rajdl

Větší meziroční spotřeba nastala minulý týden také u elektřiny, a to konkrétně o 6,8 procenta. Po očištění o vliv počasí pak byla spotřeba v porovnání s loňskem téměř identická. K úsporám tedy nedošlo.

A jaký je výhled na další dny? V průběhu týdne se značně oteplí, což by se společně s vánočními svátky mělo pozitivně promítnout i do spotřeby. „Očekáváme pokles přibližně o 14 procent,“ prozradil Rajdl.

„V pondělí by ještě spotřeba měla být 450 GWh nebo lehce pod. Poté bude postupně klesat na úroveň kolem 330 GWh v pátek a 270 GWh o víkendu. Ale samozřejmě jsou to pouze predikce. Záleží, jak přesně bude teplota a co s tím udělají svátky,“ doplnil konkrétní čísla.