Scholz otevřel terminál na LNG ve Wihelmshavenu. Německé hospodářství zůstává silné, tvrdí kancléř

Ročně by měl nově otevřený terminál pokrýt téměř šest procent potřeby plynu v Německu. Během několika měsíců bylo vybudováno nové spojovací potrubí o délce asi 26 kilometrů a nové molo pro terminál. Jeho „technickým srdcem“ je loď Höegh Esperanza, jenž převádí LNG zpět do plynného skupenství.

Ministr hospodářství Robert Habeck, který se slavnostního zprovoznění terminálu zúčastnil společně se Scholzem a ministrem financí Christianem Lindnerem, upozornil, že bez podobných terminálů by Německo mohlo sklouznout k nedostatku plynu. Jeho ministerstvo také dodalo, že německý dovoz by měl zajistit dodávky také pro další země, a to včetně České republiky.

Společnost Deutsche ReGas, která bude terminál LNG v Lubminu provozovat, nyní čeká na konečné povolení. Získat ho chtěla do 1. prosince, nyní předpokládá, že by se tak mohlo stát ještě do konce roku. Terminál už je na místě, do přístavu dorazil v pátek.