Ceny se umoudřily u vajec či mléčných výrobků, vepřové může dál zdražovat, míní agrární analytik

Které potraviny nyní zlevňují a které naopak budou podle vás ještě zdražovat?

Obecně zlevňuje nebo minimálně už neroste cena většiny potravin prodávaných na našem trhu. Jsou tady samozřejmě nějaké výjimky, jednou z těch důležitých pro českého spotřebitele je vepřové maso. U něj ceny spíše ještě porostou. Důvod je prostý: v celé Evropě a i v České republice je nižší nabídka základní suroviny, to znamená vepřového, což je dáno tím, že se snižovaly stavy prasat.

A které potraviny jsou o poznání levnější, než byly třeba před půl rokem?

Asi nejvíce se to projevuje na některých výrobcích z kategorie mléčných produktů. Cena mléka po dobu mnoha měsíců postupně klesala, takže si myslím, že pokles cen se zde postupně zastaví. Vždy existuje nějaký časový úsek, prodleva od doby, kdy se změní cena vstupní zemědělské suroviny do okamžiku, než se změní cena na pultech maloobchodů. Pořád to tedy ještě bude nějakým způsobem dobíhat.

Dále bych zmínil vejce. Podle některých katastrofických prognóz mělo stát jedno vejce 10 korun. V současné době je cena něco kolem tří korun. Jinými slovy se vrátila na dobu před tím velkým zdražováním. Důležité je i to, že odezněla pandemie ptačí chřipky, obnovily se opětovně chovy drůbeže, a tedy i nosnic. Zlevnění je patrné i u většiny olejů, protože ceny olejnin na světových i evropských trzích výrazně klesly. To znamená, že rostlinné jedlé oleje jsou také levnější, a spotřebitel by to měl na pultech obchodů poznat.

Věříte tomu, že potraviny od ledna zlevní díky snížení DPH, které má klesnout v případě potravin z 15 na 12 procent?

Řetězce tvrdí, že snížení DPH do cen potravin promítnou a já tomu věřím, protože jinak by to tak často neříkaly. Změna v sazbě je ale velmi malá. To znamená, že zlevnění spotřebitel pocítí jedině v případě, že udělá nákup, který bude poměrně velký, aspoň za stovky korun. Při malém nákupu to prakticky nepocítí. Navíc se to týká jen tuhých potravin, protože nápoje by naopak měly spadnout do základní 21procentní sazby DPH. Bude tak záležet na poměru, kolik čeho bude člověk nakupovat. Dokonce může zaplatit více kvůli nápojům. Ale když bude kupovat třeba jen chleba a maso a tyto potraviny koupí ve větším množství, tak to v řádu až desítek korun při velkých nákupech poznat může.

Jaké dopady na potraviny budou mít vládní škrty v dotacích pro zemědělce a potravináře?

Myslím, že škrty v dotacích nebudou mít zas tak zásadní vliv. Projeví se opět až s určitým časovým zpožděním. Nedomnívám se, že by teď do Vánoc kvůli dotacím nějaké produkty zdražovaly. Větší tlak na cenu potravin bude vytvářet spíše stále houstnoucí byrokracie. Jde o podmínky, za kterých žádají zemědělci o dotace a za kterých potravináři vyrábějí potraviny. Je za tím sice správný zájem, kdy jde o zlepšení stavu krajiny, přírody, planety, ale nesmí se to přehánět. Regulací přibývá a bude přibývat. Omezují se třeba některé intenzifikační prostředky, například přípravky na ošetřování rostlin a snížení rizik škůdců. To je celá série mnoha různých opatření, která podle mě spíše povedou ke zvýšení cen potravin, než to, že se škrtnou dotace.

Samozřejmě záleží na tom, jak moc a kde se budou dotace škrtat. Zatím to vypadá, že to spíše dopadne na živočišnou produkci, takže tam možná s odstupem nějaké zdražování kvůli nižším dotacím očekávat lze. Ale zase je potřeba říct, že živočišná produkce má poměrně dlouhý výrobní cyklus, až na drůbež, takže třeba v oblasti produkce hovězího masa se to projeví za rok až za dva. Ale opakuji: větší váhu u vývoje cen potravin budou mít regulace a snahy zlepšit podmínky chovu zvířat, snížit chemické zatížení krajiny omezováním intenzifikační přípravků. To bude mít větší vliv než škrty v dotacích.

Jaká je situace u vstupů? Například jak drahá jsou dnes hnojiva? A co ostatní klíčové náklady zemědělců a potravinářů? Třeba elektřina podraží v důsledku zvýšení regulované části ceny.

Cena hnojiv výrazně poklesla, ale pořád jsou hnojiva dražší, než před zahájením válečného konfliktu na Ukrajině. Ano, to je právě ten základ. Budou-li vyšší náklady na zemědělskou produkci a na výrobu potravin budou také vyšší ceny potravin. Je pravda, že tam vždy působí několik faktorů proti sobě, takže jsou tady impulsy k tomu, aby se zdražovalo, například přes energie a pohonné hmoty, ale na druhou stranu jsou tady zase protichůdné impulzy. To znamená pokles cen zemědělských komodit jako takových. Bude tedy záležet na tom, co převáží.

Ve střednědobém horizontu lze podle mě očekávat, že zlevňování potravin se už zastaví a možná v některých případech jejich cena zase poroste. Velký vliv má i počasí. Jsem přesvědčen, že příští rok na jaře se projeví letošní velké sucho, málo vody v jižní Evropě, výsledkem čehož bude nižší nabídka produkce zejména zeleniny, ale i ovoce. To v důsledku může vést k poměrně vysokému růstu cen subtropické produkce a obecně zeleniny. Bez ohledu na to, jestli se ještě zvýší ceny energií, nebo nakolik více nebo méně klesnou ceny průmyslových hnojiv.