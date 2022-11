Bulharsko navzdory sankcím povolí vývoz z rafinerie ruské firmy Lukoil

Bulharsko povolí rafinerii v Burgasu, kterou vlastní ruská ropná společnost Lukoil, pokračovat v provozu a vyvážet ropné produkty do Evropské unie až do konce roku 2024. Učinilo tak navzdory varování Bruselu, že je to v rozporu s unijními sankcemi vůči Rusku. Informovala o tom dnes agentura AP.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Dohoda mezi Bulharskem a Lukoilem přinese podle odhadů vlády v Sofii do bulharského rozpočtu dodatečné příjmy 350 milionů eur (8,52 miliardy Kč). Podle vicepremiéra Christa Aleksieva navíc Lukoil začne od Nového roku v Bulharsku vykazovat veškeré své příjmy v této zemi, nikoliv jako dosud v Nizozemsku nebo ve Švýcarsku. Dohoda je výhodná i pro Lukoil, neboť jeho bulharskému závodu umožňuje částečně obejít budoucí unijní embargo na většinu ruských ropných produktů, uvádí AP. Jediná rafinerie v této balkánské zemi je hlavním zdrojem benzinu a nafty prodávaných na bulharském trhu, polovina produkce je určena na vývoz. Podnik se podílí přibližně devíti procenty na ekonomickém výkonu země a zaměstnává několik tisíc lidí. Jeho uzavření by mohlo způsobit vážné problémy na trhu práce. Ředitel rafinerie Ilšat Šarafutdinov uvedl, že zařízení „v případě omezení vývozu nemůže fungovat“. Ruská nafta teče proudem. Evropa skupuje, co se dá, než začne platit zákaz Ekonomika V červnu EU schválila zákaz nákupu, dovozu nebo přepravy ruské ropy počínaje 5. prosincem. V případě zpracovaných ropných produktů z Ruska bude zákaz platit od 5. února. Bulharsko získalo z tohoto embarga výjimku a bude moci z Ruska po moři dovážet ropu a ropné produkty až do konce roku 2024. Produkty vyrobené v Bulharsku z ruské ropy se nemohou dál vyvážet. Bulharská vláda ale tvrdí, že vyvážené ropné produkty z rafinerie budou již bulharské, nikoliv ruské. Uvádí také, že zákaz vývozu by uškodil bulharské ekonomice, protože po zastavení provozu v rafinerii v Burgasu by na domácím trhu nastal nedostatek pohonných hmot.