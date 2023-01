Benzin i nafta ještě trochu zlevní

„Benzin by mohl v následujících dvou týdnech zlevnit asi o 50 haléřů, nafta až o 70 haléřů za litr,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Ceny benzinu by se tak měly dostat pod 35 Kč za litr a nafta zlevní pod 37 Kč.

Ropa podle Tomčiaka proti počátku roku zlevnila z 85 na 80 dolarů za barel. „Posiluje také koruna vůči dolaru. Za poslední měsíc to bylo z 23 korun na 22,36 Kč za dolar, což přispívá ke snížení koncových cen o dalších několik haléřů za litr,“ dodal.

„Výhled je pro řidiče pozitivní i díky posilující koruně, mírný pokles by měl vydržet i v následujících týdnech,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Naftě podle Tomčiaka pomáhá také snížení velkoobchodních marží rafinerií na celém evropském trhu. Ještě počátkem roku představovala tato marže u nafty 50 dolarů za barel a nyní je už pod 40 dolary. Podotkl, že marže rafinerií je ale teď dramaticky vyšší, než bývalo zvykem. „V minulosti jsme byli zvyklí, že se pohybovala kolem 10 dolarů za barel,“ vysvětlil.

Situace se může začít měnit v únoru. Počátkem tohoto měsíce totiž začne platit zákaz dovozu pohonných hmot z Ruska do Evropské unie. Česko má z tohoto zákazu výjimku a produkty z ruské ropy může dovážet až do prosince letošního roku.

„V minulosti byly dvě třetiny dovážené nafty do Evropy z Ruska. Lze očekávat, že se teď evropští dodavatelé co nejvíce budou předzásobovat produkty z Ruska a nabídka by na evropském trhu měla stoupnout,“ řekl Tomčiak. Pak bude záviset na tom, jak se podaří zvýšit dovoz z jiných oblastí, jako je Perský záliv, Indie nebo Turecko.

Zdraží-li ropa, ceny půjdou nahoru

V dlouhodobějším výhledu se podle Tomčiaka uvidí, zda se ropnému kartelu OPEC podaří dostat cenu ropy až na úroveň kolem 100 dolarů za barel. To by znamenalo už do poloviny letošního roku výrazné zdražení benzinu i nafty.

„Vývoj na trhu se těžko odhaduje, může vzniknout přebytek, ale třeba společnost Goldman Sachs odhaduje, že by v druhé polovině roku mohl krátkodobě přijít na trhu deficit a pro tuto část roku očekává cenu 105 dolarů za barel,“ prohlásil Tomčiak.

Pokud by cena ropy stoupla na 100 dolarů za barel a nezměnily by se velkoobchodní marže rafinerií, znamenalo by to podle něj zvýšení koncových cen benzinu i nafty o tři až čtyři koruny na litr.