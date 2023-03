Banky v USA padají. Krize z roku 2008 však podle analytiků nehrozí

Oba analytici připouštějí, že pád dalších bank může následovat, přičemž týkat by se to mohlo zejména těch s rizikovým kapitálem, protože klienti v nich ztrácí důvěru. Opakování roku 2008 ale nepředpokládají. „Mělo by se jednat o menší regionální nesystémové banky, s jejichž pádem by si měly Fed (americká centrální banka) a americká administrativa poradit. Nečekám tedy scénáře z roku 2008, kdy byl hypoteční problém daleko více rozšířen,“ uvedl Tyleček.