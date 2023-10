Banky přijdou o miliardy, utrpí klienti

Hodilo by se jim k tomu zvýšení základní úrokové sazby. Kompenzace za ztracené příjmy by se pak zastřely. Česká národní banka se ale aktuálně na zvýšení sazeb nechystá.

Podle Skořepy by to bylo více. „Pokud by chtěly banky tuto ztrátu plně kompenzovat výhradně jen zvýšením sazeb na úvěrech, musely by tyto sazby zvýšit o zhruba dvě desetiny procentního bodu. Pokud by kompenzace měla proběhnout přes sazby na vkladech, bylo by nutné snížení těchto sazeb o přibližně jeden a půl desetiny procentního bodu,“ míní.