Analytici: Problémy máme, měnová krize ale zatím nehrozí

„V principu lze souhlasit s tvrzením, že se česká ekonomika momentálně nachází ve významné nerovnováze. Nepřeceňoval bych ovšem urgenci, se kterou by hrozila měnová krize,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

„Česká národní banka má momentálně k dispozici dostatek nástrojů, jak hrozbu takového scénáře včas identifikovat a případně odvrátit. K jeho naplnění by mohlo dojít pouze za předpokladu, že by ČNB zcela rezignovala na plnění svých povinností, což v tuto chvíli nepředpokládám,“ dodal Hradil.

Pokud by se koruna skutečně dostala pod tlak, bylo by to podle něj kvůli všeobecné averzi k rizikovějším aktivům na trhu.