Ztratíme schopnost se uživit, protestují zemědělci po celé zemi. Malí farmáři se nepřipojili

„Pojďme se bavit o tom, co je možné a co není. A pojďme některé věci v čase odložit. Nedokážu si představit, že do roku 2030 máme dát deset procent orné půdy mimo produkci. To bude pravděpodobně znamenat minimálně o deset procent méně potravin v celé Evropě, a to samozřejmě následně znamená o deset procent méně příjmů pro zemědělce. Jedná se o věc, za kterou se musí postavit každý rozumný zemědělec,“ řekl Doležal . Dodal, že v této chvíli mají protestující podporu 14 organizací z 9 členských zemí, zejména ze střední a východní Evropy.