Změna na Hradě nepřišla, senátor udiven

Prezident Petr Pavel nominoval na ústavní soudce expředsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxu, bývalou soudkyni téhož soudu Danielu Zemanovou a ústavního právníka Jana Wintra. Projdou podle vás Senátem?

Myslím, že můžou narazit. Stejně jako má pan prezident právo navrhnout ústavní soudce, má Senát právo nominace schválit či neschválit. Prezident deklaroval, že výběr bude transparentní, že osloví 23 institucí a vybere z jejich nominací. Ale jména paní Zemanové a pana Baxy prosakovala už předtím, než se stal prezidentem.

Výběr pro ÚS mi připadá nevyvážený, netransparentní. Chybí pestrost, zaráží mě i rychlost

Hovořil o nich předseda ÚS Pavel Rychetský.

Ano, byly to návrhy pana Rychetského. Profesor Jan Kysela (šéf Pavlova konzultačního týmu pro výběr do ÚS) říkal, že by chtěl pestrý Ústavní soud. To říkají v právním prostředí všichni. Ústavní soud má být pestrý. Německý ÚS je pestrobarevný, je v něm třetina politiků, třetina advokátů a třetina soudců. Soudců napříč právním spektrem. A když zmiňuji politiky, tak tím hned nemyslím Marka Bendu (ODS), o kterém média spekulovala.

Pavel navrhne na ústavní soudce Zemanovou a Baxu Domácí

Návrhy vám pestré nepřipadají?

Jsou tam dva soudci NSS. A správní soudnictví představuje jen čtyři procenta celkové soudní agendy. Takže výběr mi připadá nevyvážený, bohužel netransparentní. Zaráží mě i rychlost.

Vadí vám, že se senátory Hrad neprojednal nominace dopředu?

Ano. Čekali jsme změnu. Ačkoliv jsme si podali ruku, že budeme komunikovat a nebudeme věci řešit přes novináře, Hrad nám poslal návrhy a čeká, co my na to. Je to plně v autonomii pana prezidenta, může navrhnout, koho chce. Ale my můžeme, koho chceme, zamítnout. Výběr ústavních soudců je jedna z nejdůležitějších pravomocí Senátu, ten ji bere velmi vážně.

Máte výhrady ke jménům?

Ne, vůbec. Mrzí mě jen, že mezi kandidáty chybí pestrost a že s námi Hrad nekomunikoval. Odpovědnost za výběr ústavních soudců je obrovská. Senát by měl být v procesu brán vážně.

Ještě než Hrad obdržel nominace od institucí, měl zmíněné „superkandidáty“. V institucích, které Hrad oslovil, byl nejvíc preferovaný Roman Fiala z Nejvyššího soudu a Robert Fremr z Vrchního soudu v Praze. Ale nejde mi o jména, vadí mi uspěchanost. Ano, chceme dodržet termíny, ale některé situace se uspěchat nemohou.

Jak fungovaly nominace za Miloše Zemana?

Já jsem zažil výběr čtyř ústavních soudců a to s námi také nikdo nekomunikoval. Senát byl ale odpovědný a vždy posuzoval konkrétní osobnost. Já čekal, že nyní přijde změna, že s námi bude Hrad jednat. Je to tajná volba. Může se stát, že kandidáti neprojdou. Přece nechceme, aby to bylo jako dřív. Aby to bylo tak, že Hrad bude zkoušet návrhy a čekat, co my na to.

Váš kolega z výboru Michael Canov (STAN) kritizuje nominaci Jana Wintra. Říká, že jako tajemník sněmovní komise pro Ústavu by neměl na ÚS rozhodovat o stížnostech na zákony, které od poslanců přišly, třeba o nižší valorizaci penzí.

Já toto neřeším. Poznámce pana Canova rozumím, ale Jana Wintra neznám. Pokud by se stal ústavním soudcem, měl by podle mého názoru hlásit při takovém rozhodování podjatost.