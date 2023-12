„Ne znamená ne“. Vláda schválila změnu definice znásilnění

Nově by se do zákoníku měla zavést definice bezbrannosti. To by mělo řešit případy, kdy osoba není projevení nesouhlasu schopna, například kvůli tzv. zamrznutí, kdy oběť kvůli šoku není schopna se jakkoliv bránit, nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání, nízkému či vysokému věku či zdravotnímu handicapu.

Podle návrhu by trestný čin znásilnění měl zahrnovat pouze soulož. Jiné sexuální praktiky mají být vyčleněny do nového trestného činu „sexuální útok“.

Novela má taktéž změnit nahlížení soudů na sexuální praktiky s dětmi do 12 let. Pokud by předloha v dané podobě prošla parlamentem a prezident by ji podepsal, vždy by se tyto praktiky považovaly za znásilnění či sexuální útok, nikoliv za pohlavní zneužití, za něž jsou tresty nižší.