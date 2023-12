Osmiletého chlapce z Plzeňska macecha svazovala, přelepovala mu pusu a  nutila ho k sexu. Dostala 4 roky

„Chlapci musí dále zaplatit jako nemajetkovou újmu čtvrt milionu korun a dalších 50 tisíc jeho matce,“ uvedla mluvčí soudu Jana Rubášová. Ze spisu vyplývá, že macecha chlapci přelepovala oči a pusu, přivazovala ho lepicí páskou k posteli nebo ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu nasadila plynovou masku.

Podle státního zástupce žena dále hocha zavírala do kumbálu, kde se počůral a pokakal. Pak ho nechala výkaly a moč rukama po sobě uklidit. Jindy mu zase přelepovala oči a pusu, přivazovala ho lepicí páskou k posteli nebo ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu mu nasadila plynovou masku.