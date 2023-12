Muž si odpyká 16 let za pokus o vraždu a za znásilnění dvou dívek

Zavraždit družčina dospělého syna, ke kterému měl dlouhodobě negativní postoj, se Franek podle rozsudku pokusil ve společně obývaném domě na Pardubicku v roce 2010. Vykřikoval, že mladíka zabije a podpálí, načež si přinesl kanystr s benzinem a spícího mladého muže jím polil. Mladíka to společně s křikem rodiny probudilo a utekl do vedlejší místnosti, kam ho Franek pronásledoval a zkoušel škrtat sirky. Syn utekl na zahradu, kde ho ještě Franek zasáhl hozeným kamenem do hlavy.

Muž trvá na tom, že v kanystru nebyl benzin, ale voda. Družčin syn měl podle něj problém s drogami a krádežemi a jemu s ním došla trpělivost. „Napadl jsem ho, ale nechtěl jsem ho zabít. Nevhodným způsobem jsem ho postrašil, aby odešel. Byl to hloupý nápad, je mi to líto,“ komentoval dnes své počínání. Soud mu neuvěřil. „Je mimo logiku věci, aby obžalovaný polil poškozeného vodou, a pak nad ním škrtal sirky a vyhrožoval mu, že ho zabije,“ podotkl soudce Lněnička.

Lněnička připomněl, že podle závěrů znalců dívky neměly důvod si vymýšlet a k tomu, co jim Frank dělal, sdělily natolik konkrétní údaje, že děj skutečně musely prožít. I lidé, kteří měli dívky v péči, si u nich všimli změn v chování. Franek trvá na tom, že dívkám nic neudělal. Zranění na genitálu druhé z nich dnes vysvětloval tak, že do ní strčil. „Způsobil jsem to neomaleným zásahem, byla to moje zbrklost, omlouvám se,“ prohlásil.