Zeman udělil milost polským manželům odsouzeným za šamanský nápoj i dalšímu cizinci

Polský manželský pár Jaroslaw a Karolína Kordysovi dostal za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy osm let vězení, a to hlavně proto, že od svých klientů inkasoval více než 10 milionů korun. Trestní sazba je v tomto případě 8 až 12 let odnětí svobody, soud tedy ukládal trest na dolní hranici trestní sazby.