Vobořil hledá podporu pro regulovaný legální prodej konopí

Zároveň chce přinést propracovaný program ochraňující uživatele před riziky a také miliardy do státního rozpočtu.

Zpráva do konce roku

„Chtěl bych se napřed dohodnout na bázi politického spektra, abych dostal pověření návrh připravit. Rád bych udělal pracovní skupinu, aby vzniklo paragrafové znění a aby důvodová zpráva vznikla do konce roku,“ řekl Právu.

Vobořil chce podle svých slov doladit, zda bude návrh předkládat vláda, nebo poslanci. V první polovině příštího roku by pak regulace putovala do Sněmovny.

Jednání s politiky podle Vobořila probíhají zatím neformálně, a to se všemi vládními stranami, posléze by chtěl vyslyšet i hlasy opozice a najít podporu u nich.

„Jde o téma, které nemá levopravou nálepku. Mám pádné argumenty, neženeme se do rizik, naopak, ta budeme minimalizovat. Rád bych, aby proběhl konsenzus napříč Sněmovnou, než že by se to přetlačilo přes většinových 101 hlasů,“ doplnil koordinátor.