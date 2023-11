Ze Škody Auto se mají vyhrnout davy protestujících

„Protest není namířený proti firmě, naopak, firma nám v tom organizačně a finančně pomáhá, takže až se budou lidé v pondělí v areálu shromažďovat, uvnitř dostanou všechno vybavení, ale všechno rozbalí až venku za branou,“ upřesnil Povšík, podle něhož symbolicky už v pravé poledne ohlásí plánovanou protestní akci zvuk sirén, tak jak to bylo v roce 1990 při generální stávce.

„Až se lidé vyvalí ven z areálu, půjdou k připravené tribuně, je tady s policií domluvený zábor prostranství,“ uvedl Povšík. To potvrdil i mladoboleslavský magistrát. „Kvůli zajištění bezpečnosti účastníků této akce bude na jedné z nejfrekventovanějších ulic města, na třídě Václava Klementa, úplná uzavírka v pondělí 27. listopadu od 12 do 16 hodin v úseku mezi křižovatkou s ulicí J. Palacha a křižovatkou s ulicí U Stadionu. Objízdné trasy budou vyznačeny, přesto lze čekat v přilehlé větší části města dopravní komplikace,“ uvedla mluvčí radnice Šárka Charousková.

Na pódiu se pak budou střídat řečníci, zaznít má píseň Jednou budem dál a na závěr i státní hymna. „Nejsou pozvané žádné politické strany, to nechceme,“ doplnil Povšík, podle něhož dorazí i country skupiny nebo bubeníci z jižních Čech a pro účastníky bude připraven teplý čaj a sušenka. Na bezpečnost má dohlížet policie a využity budou i drony.

Celá akce se pořádá na protest proti konsolidačnímu balíčku české vlády, podle Povšíka nabourává i benefitní systém v automobilce a výrazně postihuje zaměstnance. „Je to zásah, který vede ke snížení reálných mezd, klesají příjmy rodin a rostou náklady a výdaje. Konsolidační balíček se už nezmění, ale budou o nás vědět. Kdybychom teď mlčeli a nic neudělali, chopily by se toho různé alternativní skupiny a my jako odbory bychom byli mrtví,“ uvažoval Povšík.