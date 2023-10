Škoda Auto zvýšila za tři čtvrtletí výrobu meziročně o 14,6 procenta

Mateřský Volkswagen již ve čtvrtek informoval, že Škoda od ledna do konce září zvýšila provozní zisk o 47 procent na 1,26 miliardy eur (asi 31 miliard korun). K růstu přispěly zejména zvýšené prodeje elektrického modelu Enyaq. Celkové tržby stouply o 29,5 procenta na 19,659 miliardy eur (zhruba 485 miliard korun). Rentabilita tržeb se zvýšila o 0,8 procentního bodu na 6,4 procenta.

„Tento výsledek je stále ovlivněn ukončením aktivit společnosti Škoda Auto v Rusku. Investicemi ve výši přes 500 milionů eur do hmotných aktiv, například do aktualizace IT infrastruktury, jsme položili pevný základ pro rozvoj našeho portfolia s pokročilou digitalizací,“ uvedl člen představenstva pro oblast financí Holger Peters.