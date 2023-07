Zastánci homosexuálních sňatků se kompromisu bojí

Normu teď čeká debata ve Sněmovně, která začne až v září po sněmovních prázdninách. Vláda si vzala volno jen na dva týdny. „Předpokládal bych za nejsprávnější schválit rozšíření registrovaného partnerství bez toho, abychom tomu říkali manželství, a současně schválili změnu Listiny základních práv a svobod, která řekne, že slova mají svůj význam. To by ukončilo kulturní války, které kolem tohoto tématu permanentně propukají a zajímají jen malou část populace,“ řekl Právu předseda klubu ODS Marek Benda.

To odmítají zastánci tzv. manželství pro všechny. Podle nich by takový kompromis rovné sňatky zcela zablokoval. „Pokud by byla ústavní novela přijata, hrozilo by zabetonování vývoje v této oblasti na roky, možná až desetiletí,“ řekla Právu pirátská poslankyně Klára Kocmanová.