Většina Čechů podporuje manželství homosexuálů

„Mezi odpůrce všech sledovaných práv se častěji zařadili respondenti starší 65 let, dotázaní hodnotící svou životní úroveň jako špatnou a lidé hlásící se k levicové politické orientaci,“ uvedlo CVVM a připomnělo, že v roce 2005 podporovalo možnost uzavřít sňatek 38 procent lidí. Podobně se v čase proměňovaly i názory na možnosti adopcí.

„Více než polovina (54 procent) české veřejnosti je přesvědčena o tom, že přiznání k homosexualitě by nezpůsobilo potíže v soužití s ostatními lidmi v daném městě či obci,“ uvedl průzkum, do kterého se zapojilo 834 respondentů. Data byla sbírána od 27. března do 22. května.