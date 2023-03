Vobořilův plán na uvolnění konopí drhne v koalici u lidovců

„Chceme se zásadně posunout. Kolem regulovaného trhu s konopím se schází expertní skupina a dokument je jejich výsledkem. Z něj vznikne záměr zákona ve velkém detailu, co by se pak mělo objevit v paragrafovém znění. Zadali jsme renomovaným právním kancelářím, aby nám udělaly výklad evropského práva,“ sdělil Právu Vobořil.

Navrhovaný záměr zákona počítá se zavedením přísně re­gulovaného trhu s konopím. Umožnil by samopěstování, vznik konopných klubů a stanovení modelu licencovaných výrobců, distributorů a prodejců. Prodej konopných produktů a licencí by pak státu mohl přinést až čtyři miliardy korun. Podle protidrogového koordinátora by toto řešení přineslo větší nástroje kontroly než nefunkční prohibice.

V rámci vládní koalice má Vobořil podporu u většiny členů domovské ODS i u pirátské strany, která na návrhu spolupracuje. Hnutí Starostů a nezávislých chce podle mluvčí Sáry Beránkové vidět konkrétní legislativní podmínky návrhu, v principu také není proti. „Nejde jen o finanční přínos, ale především o ten společenský. Zároveň bychom chtěli našeho zástupce ve skupině, která bude návrh zpracovávat,“ uvedla Beránková.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se také k návrhu přiklání, připustila však, že ve straně bude složitá vnitřní debata, ne všichni členové zastanou podpůrné stanovisko.

„Je to riziko“

Podpora návrhu drhne u lidovců. „Na jakékoli uvolňování trhu s konopím nevidím prostor. Podle mě je zásadní řešit stávající problém a teprve potom vést odbornou diskusi o regulaci konopí. Přičemž smysl, v rámci regulace, mi dává pouze využití konopí pro léčebné účely,“ uvedl pro Právo místopředseda lidovců Jan Bartošek, který je zároveň expertem na problematiku drog a závislostí.

Podobný je i postoj celé strany, tedy že všeobecné pěstování konopí je pro společnost rizikové. Bartošek doplnil, že prevence a léčba jsou dlouhodobě podfinancovány, nejsou zajištěné personální a lůžkové kapacity a to podle něj obsahuje řadu rizik.

„V okamžiku, kdy snížíme práh dostupnosti, je velký předpoklad, že se zvýší míra užívání konopí a s tím spojené navýšení rizikového chování a následně i počtu lidí, kteří budou potřebovat časem odbornou pomoc. My ale nebudeme mít kapacity v odpovídajících zařízeních. Současně tuto problematiku odmítám vnímat pouze optikou zvýšeného příjmu peněz do státního rozpočtu,“ doplnil.

Podle Vobořilova plánu by do posílení prevence a léčby měla plynout asi miliarda namísto dosavadních zhruba 300 milionů. Kromě toho by měla vzniknout nová agentura pro prevenci a léčbu, provoz by měl stát 25 milionů korun. Plán má přinést propracovaný program ochraňující uživatele před riziky.

Vobořil upozornil, že se nedaří dodržovat mezinárodní konvence z 60. let, protože drogy na černém trhu jsou i přes represi dostupné.

„Trh je etablovaný a po těch letech jsem přesvědčen, že to nemůže dopadnout jinak, že většina světa přistoupí k nějakému tržnímu režimu kontroly,“ uvedl pro Právo Vobořil.

Po úvodní pětikoaliční debatě by se návrh měl přesunout na širší plénum ve formátu K10 a návrh by pak mohl jít do vládního kolečka. Po schválení kabinetem by návrh měl dostat paragrafové znění a putoval by do Sněmovny. „Moje ambice stále zůstává, abychom měli případně zákon v účinnosti v roce 2024,“ řekl Právu Vobořil.