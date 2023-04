Nové drogy stále legální. Jen do léta?

O nových látkách, které podle odborníků mohou způsobit zdravotní komplikace, popřípadě vytvořit závislost, vláda rozhodne v příštích týdnech. Dostat by se mohly na seznam zakázaných látek ministerstva zdravotnictví už od července.

Konopné květy s obsahem HHC jsou k nerozeznání od obyčejných květů konopí. HHC má podobné účinky jako THC, které je v marihuaně, až na to, že v Česku je jeho prodej zcela legální. Gram této látky se dá na internetu volně koupit za zhruba 200 korun.

Prodává se i v jiných podobách, třeba jako hašiš, gumové bonbony nebo ve formě elektronických cigaret. Podobně jako kratom však na trhu není HHC schválen jako potravina, ale jako tzv. sběratelský předmět. Prodejci jsou tak zbaveni veškeré odpovědnosti za případné zdravotní problémy a závadnost těchto látek.

Prodávají se však i v automatech a některé z nich se nacházejí dokonce v okolí škol, takže se k nim mohou dostat i děti. A právě tohle je podle šéfa centrály Frydrycha problém, kvůli kterému by látka měla být zakázána.

„Není možné tady mít psy­choaktivní látky, které mohou být koncentrované a mohou být součástí dalších produktů, jako to vidíme u HHC, které při vyšších koncentracích způsobují zdravotní problémy. Problémem je dostupnost, protože tam neexistují žádná omezení,“ řekl Právu Frydrych.

Odborníci se s těmito argumenty podle něj převážně ztotožňují, proto by k zákazu mohlo dojít už od července. Sdělil také, že je zároveň odpůrcem druhé cesty: látky regulovat a dostupnost omezit věkem, o čemž hovoří národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS).

„Nemělo by to být volně dostupné jako dnes. Je to psycho­tropní látka, a pokud neprodáváme alkohol ani tabák pod 18 let, tak by se určitě nemělo ani tohle. Měla by tam vzniknout určitá regulace,“ uvedl Vobořil.

„Jednáme s ministerstvem zdravotnictví, že bychom za Úřad vlády nachystali už třetí verzi zákona, který by vytvořil nový seznam psychomodulačních látek, kde by tyto látky nebyly ani potravina, ale ani zakázaná látka,“ konstatoval Vobořil.

Zakázat, regulovat?

HHC nebo zelený prášek kratom, který v menších dávkách působí jako stimulant a může zvyšovat energii, ale má při užití větší dávky naopak utlumovací účinek, by takto byly kontrolovány o něco přísněji než tabák.

Stát by zakázal reklamy a omezoval místa prodeje, která by zároveň musela být s živou obsluhou, aby se látka nedostávala k mladistvým. Automatový nebo internetový prodej by už nebyl možný.

„Součástí by samozřejmě byla také kontrola, jestli tam nejsou těžké kovy, pesticidy a další,“ doplnil protidrogový koordinátor s tím, že z tohoto důvodu není ani proti dočasnému zákazu, než by se připravil zmiňovaný zákon.

„Mohl by proběhnout rychlý zákaz, a pak pokud projde zákon o psychomodulačních látkách, v rámci něhož vznikne zmiňovaný seznam, tak to tam můžeme zpětně přeřadit,“ řekl Právu.

Produkty s obsahem HHC se na českém trhu začaly podle Frydrycha objevovat loni na podzim. Už tehdy státní správa řešila, co s nimi.

Doplnil, že podobná praxe, kterou sám prosazuje, tedy látku zakázat, je poměrně běžná. Stát takto zakazuje hromadně desítky látek najednou. Jde o nejrůznější psychoaktivní substance, syntetické opioidy či kanabinoidy.

„U HHC hrozí zejména nefatální předávkování, které může způsobit úraz nebo při kombinaci s alkoholem a léčivy různé zdravotní problémy. Ze svého povědomí kriminálních případů si vybavuju asi tři případy předávkování za poslední měsíc,“ popsal šéf protidrogové centrály.

Má to háček

Jak Právu sdělil Vobořil, i zákaz může přinést určitá rizika. Prvním je, že se může dotknout pěstitelů technického konopí. HHC se v něm totiž nachází, a proto by farmářům mohla hrozit kriminalizace.

„Z výše uvedených důvodů proto považujeme za nezbytné, aby v textu návrhu nařízení a v odůvodnění bylo výslovně uvedeno, že u HHC se jedná o syntetickou formu toho kanabinoidu, případně o syntetizovaný HHC z jiných kanabinoidů,“ poukázal v důvodové zprávě resort zemědělství.

Druhým nebezpečím může být příchod jiné látky, o které zatím neexistují studie, ale může být ještě nebezpečnější. „Jakmile se něco usadí na trhu, tak už se to z toho trhu dostává zákazem. Jakmile zakážeme HHC, tak už teď mají prodejci na skladech alternativy. Je to věčný souboj. Hi-tech laboratoře v Číně dokážou vytvořil nové syntetické látky a každý rok jich udělají několik desítek. Jejich byznys neskončí,“ nastínil Vobořil.

Dodal, že za HHC nechce bojovat právě kvůli agresivitě prodejců. „Vadí mi ten způsob, jak to obchodníci rozjeli, mohou si za to do určité míry sami. Začali to prodávat v automatech jako dekorativní předměty a dobře věděli, že to tak není. Arogantně pak tvrdí, že když to stát zakáže, oni přivezou něco nového. Považuji to za neetické,“ podotkl.

V reakci na to zavede Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA), která sdružuje sedm majitelů prodejních automatů s konopnými produkty, čtečky občanských průkazů na automatech, aby si výrobky nemohly koupit děti. Podle MF Dnes je jimi však v současnosti vybaveno jen 10 procent automatů s HHC na trhu.