Zájemci o předčasný důchod čekají ve frontě i několik hodin

V Českých Budějovicích čekali žadatelé o předčasný důchod i několik hodin. Ve středu ráno bylo v pořadníku po deváté hodině asi třicet lidí. „Byl jsem tady a čekal i čtyři pět hodin, takže doufám, že to bude rychlejší. Je pravda, že když už jsem se na řadu dostal, byli ke mně vstřícní a ochotní,“ sdělil Právu Vladislav Vávra. Na displeji v hale však svítilo v devět hodin ráno číslo 618 a on dostal 648.

„Žádala jsem o předčasný důchod loni v listopadu a oni mi to zamítli. Trvalo to tři čtyři měsíce. Napsali mi, že mám nárok, až mi bude šedesát. Přitom v televizi hlásili, že si žádost můžu podat v 55 letech,“ sdělila včera před vstupem na pobočku Pražské správy sociálního zabezpečení ve Vysočanech tmavovlasá žena, která porodila pět dětí. Přišla požádat o invalidní důchod druhého stupně.

Paní Zdena, která oslaví 61. narozeniny, předčasný důchod velmi intenzivně zvažuje. Její přítel odešel do předčasného důchodu před prázdninami a nově nabytý volný čas si podle ní náramně užívá. „A že bych dostala méně peněz? Nedá se nic dělat, je to něco za něco,“ tvrdí.

V Brně bývá na správě sociálního zabezpečení nejvíce lidí vždy v pondělí ráno. Většina z nich žádá o srovnávací výpočty. Chtějí vědět, jaké by měli důchody, pokud by odešli do předčasné penze, nebo počkali na řádný termín.