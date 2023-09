Předčasnou penzi chce polovina žadatelů o důchod

Jurečka v úterý řekl, že žádostí o penze v posledních týdnech přibylo. Připustil, že se vyřizování může prodloužit. Zdůraznil, že dřívější nástup do penze nemusí být ale pro lidi výhodný. Pobíraná částka se jim totiž trvale krátí. Podmínky předčasných penzí zpřísňuje vládní novela, která začne platit od října.

„Samozřejmě vnímáme za poslední týdny, že narostl počet žádostí jak o důchody jako takové, že si lidé podali žádost, tak i přes webové rozhraní přes formulář, kdy si lidé rezervují pro podání termín… Uděláme maximum pro to, abychom lidi odbavili co nejrychleji. To, že nám teď vzroste počet žadatelů a budeme si minimálně příští dva měsíce, jak se říká, sahat na dno personálních kapacit ČSSZ, je evidentní,“ řekl ministr.

Důchodová novela zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku. Vláda počítala s tím, že nová pravidla začnou platit od září. Prezident ale zákon podepsal 1. září, účinnost se tedy odsouvá na začátek října.

Já jsem nic nezdržoval, to vláda si to měla lépe naplánovat, odmítá Pavel kritiku podpisu změn penzí

ČSSZ dostala od ledna do července celkem 140 299 žádostí o starobní důchod. Z nich 68 887 se týká penze předčasné. Těch lidé nejvíc podali v květnu, a to 12 881. Následovaly březen a duben s více než 11 000 žadatelů. Nejméně žádostí správa dostala v lednu, kdy jich bylo 5034.

Ministerstvo práce v podkladech k novele uvádí, že počet žádostí v minulosti před zpřísněním a změnou pravidel vždy vzrostl. Jurečka v neděli řekl, že by podle odhadů mohlo při měsíčním odkladu platnosti novely odejít do předčasné penze asi o 10 000 lidí víc, příští rok by to stálo až čtyři miliardy korun.