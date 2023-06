Za nenávistí je frustrace. Usmrcení Roma Ukrajincem přišlo mnohým vhod, míní expert

Na sociálních sítích to opravdu vře a řada Romů se tam vyjadřuje velmi razantně proti Ukrajincům. Řekl bych, že se u nich nahromadila nenávist, protože mají pocit, že Romové jsou najednou odsunováni na druhou kolej. Že Ukrajincům se věnuje péče, kterou si ale chtějí nárokovat Romové. A to vytváří pocit křivdy. Ale i romská komunita je rozdělená, například lidé kolem serveru Romea zdůrazňují, že za čin jednotlivce nelze odsuzovat celé etnikum.

Bohužel už tu máme i eskalaci konfliktu, kdy v pondělí došlo k bitce v centru Brna, a podle dostupných informací to mělo být právě v reakci na událost na přehradě. O to víc bude nyní důležité, zda se podaří udržet emoce. Ty jistě budou ještě při pohřbu a pak je na sobotu svolaná i nějaká protestní akce. Pokud se podaří právě zmíněné emoce udržet na uzdě, tak se situace postupně uklidní. Do toho je nutné připomenout, že vyšetřování případu je na samém začátku.

V minulých týdnech či měsících se běžně v médiích objevovaly zprávy o tom, že lidé původem z Ukrajiny se dopustili nějaké trestné činnosti, byly to rozsudky i za velmi závažné činy. Nic z toho ale nevyvolalo takovou bouři. Takže co je nyní jinak?

Tato situace přišla vhod prokremelské scéně, která je frustrovaná počínající ukrajinskou ofenzivou. Tak se to budou snažit přebít. Byl to útok nožem na veřejnosti, při velké akci, spousta lidí si tam za situace, kdy ten incident není ještě ani vyšetřen, promítne svoje představy o tom, co a jak se tam mohlo stát. Současně je to ze strany této skupiny i test, jak na podobné události budou lidé reagovat.