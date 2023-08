Za kolapsem pošty na jihu Čech jsou manažerská pochybení, míní šéf ČP

„Dnes jsem se seznámil s celou situací na dodejně 1 v Českých Budějovicích a z mého pohledu tam selhávaly základní prvky manažerského přístupu a kontrolních mechanismů, které potom vyústily v to, že část personálních kapacit v této dodejně podala výpověď,“ řekl Právu ve středu odpoledne po schůzce s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou (ODS) Štěpán. Upozornil, že podle domluvy s managementem pošty v Budějovicích budou veškeré zásilky, jež na poště zatím zůstávaly, doručeny do neděle.

Podle Štěpána nesouvisí nedostatek doručovatelů na Českobudějovicku s propouštěním 250 doručovatelů z České pošty. „My propouštíme 250 doručovatelů z celé republiky. Jedná se o kapacity, které jsou nepotřebné. To, co řešíme na Českobudějovicku, je o tom, že místní kapacita zaměstnanců je správně nanormovaná, ale někteří zaměstnanci, se kterými jsme počítali, podali výpověď ze dne na den,“ míní Štěpán.

Kuba reagoval hned na první stížnosti starostů ze zmíněných obcí. Volal ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), pod kterého pošta spadá, a ve středu se sešel s generálním ředitelem pošty. „Utvrdil jsem se v tom, že starostové říkají pravdu a pošta má na Českobudějovicku problémy. Pan ředitel uznal, že je to chyba, a za situaci se omluvil. Pro nás je zásadní, že do konce týdne by měly být rozneseny všechny zásilky ze zmíněné pošty a nabírají další pracovníky,“ kvitoval přístup po schůzce Kuba.