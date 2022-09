Z rovné strouhy bude klikatící se říčka

Říčka Kyjovka teče od Hodonína do Lanžhota na Břeclavsku téměř rovným korytem. Povodí Moravy to změní a rychlý chod vody suchou krajinou zpomalí. Revitalizace vnese do přímé trasy zákruty a místa pro rozliv vody.

Foto: Foto Povodí Moravy V revitalizované krajině se již rýsuje nové koryto Kyjovky i tůně.

Článek „Práce se soustředí zejména na zlepšení stavu vodního toku Kyjovky a vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy na území Moravské Nové Vsi. Vytvoříme nové, rozvolněné, přírodě blízké koryto v celkové délce 1730 metrů, které povedeme mimo současné,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Současně s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí tři tůně Petr Chmelař, mluvčí Koryto bude lemovat široký pás, kde se bude moci tok při vyšších průtocích rozlít beze škod do okolí. Práce na zlepšení stavu řeky začaly na jaře letošního roku. „Práce povedou k obnovení přirozené retenční kapacity říční nivy, zvýšení protipovodňové funkce a zpomalí povrchový odtok. Řeka tak získá říční oblouky, širokou bermu (prostor pro rozliv – pozn. redakce), ale také přirozenou nivní vegetaci. Současně s tvarováním koryta vodohospodáři vyhloubí tři tůně,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Dvě broukoviště Podobně jako u dalších revitalizačních prací i v tomto případě vodohospodáři pamatují na další opatření ve prospěch přírody. „V průběhu revitalizace vzniknou dvě broukoviště, která budou vytvořena z dřevní hmoty původních dřevin. V rámci stavby je v plánu i výsadba stromů a keřů, které doplní novou trasu koryta. Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu,“ dodal mluvčí. Za stavebními stroji tak vyrazí sadaři s vrbami, topoly, duby, jasany či jilmy. Zajištění pozemků V dubnu započaly práce na přeměně toku, nejzazší termín dokončení je listopad příštího roku. Náklady jsou vyčísleny na 19,8 milionu korun a vodohospodáři k tomu dostali peníze z Operačního programu Životní prostředí. Podle mluvčího Povodí Moravy na práci navážou revitalizací části toku proti proudu v katastru Mikulčic. I tam mají připravený projekt. Tisíciletá voda. Před 20 lety začaly nejničivější povodně v Česku Domácí „Práce na tomto úseku budou zahájeny po zajištění potřebných pozemků,“ řekl Chmelař. Podobných akcí mají vodohospodáři na svém kontě již několik. Jen na Břeclavsku upravili tok Baštýnského potoka a říčky Trkmanky, napojili odstavená ramena Dyje. Vše se provádí v rámci programu ozdravování krajiny.