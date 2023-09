Vrchní soud u Čapího hnízda nejspíš zruší zprošťující verdikt

V úvahu podle právníků připadají ještě další, i když výrazně méně pravděpodobné možnosti – soud vrátí případ přímo státnímu zástupci, tedy do přípravného řízení ještě před podáním obžaloby, nebo trestní stíhání Babiše s Nagyovou zastaví, či se rozhodne, že jejich žalované jednání není trestným činem, ale pouze přestupkem, a případ postoupí správnímu úřadu.

„S ohledem na nařízení neveřejného zasedání lze předpokládat zrušení původního rozsudku a na to další navazující rozhodnutí vrchního soudu,“ řekl v úterý Právu advokát Josef Bartončík, který v kauze zastupuje obžalovanou bývalou místopředsedkyni představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Na­gyovou.

Také on ze své dosavadní praxe redakci potvrdil, že u kauz rozhodovaných odvolacím senátem v neveřejném jednání přes devadesát procent z nich zamířilo zpět do hlavního líčení u prvoinstančního soudu. „Může to znamenat další protahování tohoto případu,“ dodal Josef Bartončík.