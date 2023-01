Nagyová: Ze života mi nezůstal kámen na kameni

Co říkáte na zprošťující rozsudek?

Jsem šťastná, mile překvapená.

Nečekala jste, že to takto dopadne?

Věřila jsem, že to takhle jednoho dne musí dopadnout. Doufala jsem, že tento soud rozhodne přesně tak, jak rozhodl, protože soudce (Jan Šott) byl očividně z mého pohledu velice detailní, ptal se na všechno. Takže jsem si říkala, že pokud by tam něco bylo, on by to určitě našel. A věděla jsem, že tam není co najít. Ale přece jen po těch 5,5 roku kdy co se mohlo pokazit, to se pokazilo, ve mně částečně zůstaly pochyby.

Vnímáte verdikt jako jakési zadostiučinění?

Ano.

Babiš: Nevidím důvod, aby se žalobce odvolal Krimi

Věříte, že vaše zproštění viny bude nakonec pravo­mocné?

Věřím v to, protože jsem přesvědčená o tom, že soudce se svým senátem si všechno prohlédli tisíckrát, a nevěřím tedy, že by tam kdokoli mohl najít ještě něco jiného, hlavně tam nikdy nic nebylo.

Takže by se podle vás neměl státní zástupce vůbec odvolávat?

Z mého pohledu neměl, nemá důvod. Ale je to jen můj pohled.

Andrej Babiš řekl, že šlo o politické trestní stíhání. Vnímáte to stejně?

Vnímám to tak, že kdyby pan Babiš v politice nebyl, tak by celý tento případ shodil ze stolu už dávno vyšetřující policista. Ten musel vědět, že tam důvod k trestnímu stíhání není.

Jak se díváte na to, že se kauza Čapí hnízdo objevila až po sedmi či osmi letech od možného spáchání skutku?

Vysvětluju si to právě přesně tím, co jsem odpověděla před chvílí. Říkala jsem to už ve své výpovědi u soudu, že tam dlouho všichni byli s tím projektem v pohodě, chválili nás, žádný problém nenašlo x kontrol, naopak jsem z jejich strany slyšela na adresu této akce samé superlativy. Nikdy to nikdo nezpochybnil, ale najednou když je Babiš v politice a chová se tak, jak se tam chová, tak přišlo oznámení a prověřování.

Celý život mi velice záleželo na dobré pověsti a na tom, že jsem vnímána jako odborník, a toto mě na chvilku zlomilo

Soudce Šott si při vyhlášení rozsudku postěžoval, že jste vy i Babiš odmítli odpovídat na dotazy soudu a státního zástupce. V případu tak zůstala temná místa, zákoutí a určité nejasnosti. Není to škoda?

Byla jsem do poslední chvíle připravena vypovídat, ale jak kdysi spoléhal pan Babiš a jeho rodina na mě, tak já zase teď spoléhám na právníky. A když mi právník řekne, že lepší bude neodpovídat, tak ho poslechnu.

Jak vnímáte celé soudní řízení?

Za mě, co se týká ze strany soudu, bylo mimořádně korektní, což jsem byla mile překvapena. Ale samozřejmě přítomnost médií to i emočně hodně vyeskalovala. Mediální obraz je totiž opravdu jiný než to, co probíhá v soudní síni.

Na jednu stranu jsem ten soud uvítala vzhledem k tomu, že to bylo hlavně o osobě pana Babiše. Už to na jiné než soudní úrovni asi nešlo rozlousknout. Na druhou stranu to za mě jako Janu Nagyovou byl v podstatě život v podmínce a de facto v nedobrovolném vězení. Lidi kolem vás se dívali blbě. Mně celý život velice záleželo na dobré pověsti a na tom, že jsem vnímána jako odborník, a toto mě na chvilku zlomilo.

Jaký dopad to mělo na vaši rodinu, na práci?

Rodina se mi v důsledku těchto věcí rozpadla, děti máme ve střídavé péči. Také jsem přišla o nějakou práci, rovněž jsem odstoupila z pozice náměstkyně primátora města Jihlava a v dalším období jsem pak ani nekandidovala, protože to nebylo žádoucí dokonce ani v naší straně. Teď budu muset řešit práci. Zároveň jsem přišla i o bydlení, musela jsem se odstěhovat. Přišla jsem i o kus zdraví – řešila jsem vážné zdravotní problémy v letech 2018 a 2019. Takže mám pocit, že nezůstal kámen na kameni.

Soudce Šott: Volby mě nesměly ovlivnit Krimi

Budete se chtít po rozhodnutí soudu aktivně vrátit zpět do politiky, když jste byla na podzim zvolena do zastupitelstva Jihlavy?

Ano, jsem členem zastupitelstva, ale vypadla jsem z jakýchkoli jednání, co se týká nějakých funkcí i účastí v komisích. Dokonce můj podpis není momentálně ani na koaliční smlouvě, takže tam vlastně jsem a ne­jsem.

Sama jsem se domluvila v rámci zastupitelského klubu, že dokud toto neskončí, tak budu spíš pasivním členem. Ale také jsme byli na druhou stranu domluveni, že jakmile se to otočí, že se mnou budou muset počítat. Ráda bych se tedy nyní zapojila. Navíc jsem to slíbila lidem i v rámci senátní kampaně, že budu aktivní a budu za ně bojovat. A pravda je, že tímto rozsudkem cítím, že se mi znovu vlévá síla do žil.

Myslíte si, že verdikt může nějakým způsobem ovlivnit rozhodnutí voličů v nadcházejících prezidentských volbách?

Nějaký vliv to mít určitě bude. Myslím si a věřím, že část lidí vnímá, že nás tady obviňovali dlouhá léta neprávem. Tím pádem pro mnoho z nich ten nejdůležitější moment, proč pro Babiše nehlasovat, vlastně padá. Takže uvidíme.

Oslavíte to?

Nějak určitě.

Zproštění jsem nečekal, přiznal advokát Andreje Babiše Krimi