Na rozloučenou si Schwarzenberg přál koledu a česko-slovenskou hymnu

V sobotu v poledne začne v katedrále svatého Víta na Pražském hradě poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, který by se v neděli dožil 86 let. Na zádušní mši přijede Schwarzenbergova rodina, přátelé, česká politická reprezentace, hlavy evropských států, česká a zahraniční šlechta. Pohřeb to bude církevní, ale částečně podle scénáře, který si před smrtí stanovil sám Schwarzenberg.

Foto: Jan Handrejch, Právo Pietní místo k úmrtí Karla Schwarzenberga