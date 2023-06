Vobořil: Nová regulace konopí zlepší kontrolu

Jak probíhalo úterní jednání špiček pětikoalice o vašem návrhu na regulaci konopí?

Proběhlo dobře, i když se tam najde něco frustrujícího. Lidovci ten den ústy Marka Výborného řekli, že z toho mají obavu. Všechny ostatní strany ale poté, co jsem prezentoval sumář čtyřicetistránkového záměru zákona, řekly, že by proces chtěly podpořit.

Řešení je mít na trhu méně rizikové látky, ale přísně regulované

Žádal jsem o pověření napsat paragrafové znění toho návrhu a teprve následně bychom měli jednat o tom, jakým způsobem by to šlo do Sněmovny. Dohodli jsme se ale, že se příští týden ve středu sejdu ještě s vedením lidové strany a znovu ten návrh vrátíme na jednání koalice, jestli nenajdeme kompromis, který by jejich obavy rozptýlil.

Co konkrétně váš návrh obsahuje?

Jsou tam tři způsoby regulované dostupnosti konopí, tedy samopěstování, sdružení v tzv. konopných klubech a licencovaná výroba a prodej. Ten návrh zachytává všechny možné detaily, od daní přes způsoby regulace, vydávání licencí po kontrolu obsahu.

Koalice jednoznačně zavrhla vznik agentury pro kontrolu trhu s tím, že kontrolu musí dostat na starost nějaká instituce, ale nebude na to vznikat samostatný správní úřad.

Bavili jsme se o tom, jestli má existovat registrace lidí, kteří si to chtějí kupovat. Toto bude téma, protože část koalice říká, že bychom neměli vytvářet další nároky na státní správu, což do určité míry chápu. Dále jsme se bavili o tom, jestli by měla být prodejní místa v lékárnách, nebo i v nějakých specializovaných obchodech. Já si myslím, že by mělo být obojí. Uvidíme, co bude dál.

Koho přesně by se registrace týkala?

Primárně by se týkala lidí, kteří si půjdou konopí kupovat. Máme tam velmi přísná omezení množství na měsíc a na týden, což v žádných jiných komoditách kromě některých typů léčiv nemáme.

Samopěstitelé by měli určitou ohlašovací povinnost čili ne klasickou registraci. Ve výdejnách bychom chtěli mít prokazatelně omezené množství výdeje. Je k debatě, jestli to má hlídat nějaký robustní státní systém jako u hazardu, nebo to má být například jiný typ nestátního systému, který známe například ve zdravotnictví. Náklady personální i finanční by pak šly za prodejci.

Pokud nevznikne speciální agentura, kdo by měl trh dozorovat?

Pravděpodobně by se tomu věnovaly současné instituce sdíleně. Někdo se musí věnovat kvalitě, jiná věc je dozorovat daně, další věc je, že chceme mít oddělení, které by vybíralo poplatky. To klidně může být odbor protidrogové politiky na Úřadu vlády, jako je odbor 34 na ministerstvu financí, který je zároveň regulátorem hazardu.

Chystáte se jednat o návrhu i s opozicí?

Ve chvíli, kdy se začne psát paragrafové znění, musíme mluvit se všemi včetně opozice. Považuji to za apolitické téma, nemyslím si, že to má pravou, levou nebo nějakou jinou nálepku. Myslím, že by se k tomu všechny vlády měly stavět podobně.

Považuji za potřebné bavit se o tom se všemi a vysvětlovat, proč jsem přesvědčen, že navrhovaná regulace je z preventivních a dalších důvodů lepší a efektivnější řešení než to současné.

Co říkáte na slova lidoveckého kandidáta na ministra zemědělství Výborného, že deregulace trhu s konopím by výrazně zatížila státní rozpočet a že Česko není připravené nést náklady na preventivní programy?

Lidovci mají obavu z toho, jestli to není přílišné rozvolňování. Trh tady ale je a narůstá. Známe čísla z regulovaných režimů, víme, že to funguje. Cítím, že za těmi slovy není ratio, ale úzkost. Já tu úzkost ale chápu, mnoho let mi také trvalo, než jsem si připustil postoj, který mám k tomu dnes.

Jde to proti mé přirozenosti, jsem abstinent, takto jsem vedl i své dcery, ale to, co je teď, je to nejhorší, co může být. Co navrhujeme, není deregulace, ale typ lepší regulace, což se pokusím lidovcům vysvětlit.

Žádné náklady navíc to nepřinese, naopak to přinese výraznou úlevu. Někdo tvrdí, a toho se asi pan Výborný chytil, že by to mohlo přinést zvýšené náklady v oblasti zdravotnictví. K tomu ale mohu s klidným svědomím říct, že to nehrozí, to vůbec neodpovídá žádným odborným číslům a ani nejhorším možným odhadovaným scénářům.

Takže jste přesvědčen, že zvýšené náklady na prevenci a léčbu váš typ regulace nezvýší?

Máme mizivé procento lidí, kteří jsou vážněji závislí na konopí a jdou do léčby. Velký problém je hazard, mnohem větší problém jsou léky a největší problém je alkohol. I kdyby se ta čísla u lidí závislých na konopí ztrojnásobila, tak to pořád budou jednotky procent. To se ale nestane. Nikde se to nestalo. Všude, kde regulace nastaly, se situace zlepšila. Stát bude mít větší kontrolu, víc ušetří a ještě vybere daně.

Platí stále vaše slova o tom, že by nová regulace konopí mohla začít platit od roku 2024?

Když bude politická vůle, tak moje ambice směřují k tomu, abychom to stihli v této části volebního období.

Jak to aktuálně vypadá s dostupností léčebného konopí? Trh se měl otevřít vícero pěstitelům. Stalo se tak?

To se stalo, přesto je dostupnost svázaná pravidly Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ten zákon schválený za minulé vlády se tvářil, že to zlepší, ale spíš to víc zakonzervoval. Minulá vláda prosadila, že léčebné konopí bude ze zdravotního pojištění hrazeno z 90 procent a pouze s maximem 30 gramů za měsíc. Ovšem s tak tvrdými povinnostmi pro lékaře, že se jim ani nevyplatí to předepisovat.

Když jsme jako Společnost pro návykové nemoci řekli, že podle kvalitní klinické studie je třeba přinést na trh substituční prostředky, schválené léčivo extraktů CBD s THC, tak to ústav pro kontrolu léčiv zamázl s tím, že nemáme důkazy. Nepovažuji to vůbec za vyřešené. Pacientům není léčebné konopí dostupné, jak by mělo být. To je selhání zdravotnického systému.

Mluvili jste na koaličním jednání i o regulaci látek, jako je kratom, HHC, CBD?

Na to nebyl čas. V průběhu týdne jsme to ale řešili s vedením ministerstva zdravotnictví. V úterý se také sešla ohlašovaná pracovní skupina, kde byli zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, celníků, ministerstva a Úřadu vlády. Ten zákon se připravuje tak, aby byl v létě přes poslaneckou iniciativu načten, stanovisko se dostalo na vládu a v září případně zpátky, aby se mohl řešit ve Sněmovně.

Dolaďují se detaily. Státní správa vždy přijde s nějakou další úzkostí typu, jestli se má povolit vývoz. Naše firmy, pokud vím, vyvážejí CBD po celém světě, takže kdyby se jim mělo tohle zastavit, tak je to poloviční smrt. Určitě ale řešení najdeme rychle.

Budou tyto látky do doby, než bude schválena novela zákona, která by jejich prodej měla víc regulovat, úplně zakázané, jak to žádají ministerstvo zdravotnictví nebo potravinářská inspekce?

Co se týká CBD, čeká se na zákon. V případě kratomu a HHC ministr zdravotnictví řekl – dočasně to zakažme a pak se uvidí, jestli vznikne zákon. Máme složitou situaci. Já říkám – počkejme na zákon. Ministr říká – pojďme to zakázat a pak to tam můžeme případně vracet. Ten materiál se ale vztahoval pouze na HHC a do toho se stal takový jemný faul, který naprosto změnil celý materiál, který jsem poté už nedostal k připomínkám.

Státní ústav pro kontrolu léčiv navrhl, aby se do zákazu zařadil i kratom. Světová zdravotnická organizace ale zakázat kratom nedoporučuje. Překvapuje mě, že ústav pro kontrolu léčiv měl takovouto připomínku. Cítím to jako následek tlaku jakési farmalobby, ale to je čistě spekulace. Věc už je ve vládě, ale chtěl bych, aby se dostala zpět ke mně do připomínek.

Jak by vypadal případný prodej konopí s vyšším obsahem THC, ale i CBD, HHC nebo kratomu?

V naší kultuře liberální vůči cigaretám a alkoholu je potřeba najít model, který nezopakuje stejné chyby. Tedy najít způsob, který opravdu zamezí dostupnosti pod 18 let. Všechny země v Evropě to umějí, jen Česká republika ne. V Evropské unii snad není země, kde se bez problémů prodá 15letým cokoliv. Toto je příležitost tuto situaci změnit a udělat to jinak.

Takže v tuhle chvíli by to byl prodej pouze s živou obsluhou, nikoliv automat, a možná ve specializovaných prodejnách s licencí nebo v lékárnách. Ať je to klidně trafika s licencí, ale když ji poruší, nebude pokuta, ale licenci ztratí, tečka.

V rozhovoru pro Český rozhlas jste řekl, že na trhu se objevuje ročně řada nových syntetických a polysyntetických látek. V čem spočívají jejich rizika a o jakých je vlastně řeč?

Je to strašně rozdílné, od minimálních rizik až po významná rizika. Před pár lety proběhly v médiích zprávy o úmrtích na syntetické kanabinoidy v kombinaci s alkoholem. Tyto látky fungují jinak než kanabis samotný. Také se často objevují látky, které jsou podobné nebo mají podobný základ v amfetaminech. Typicky se na trhu usadil mefedron, jemuž se říká kočky nebo mňau mňau, který často nahrazuje extázi a podobné taneční drogy.

Kolik takových látek se na trhu objeví?

Objevují se jich stovky. Existují na ně sofistikované laboratoře, primárně v Číně nebo Indii. Čína je největší producent. Tamní vlády tvrdí, že v tom nejedou, ale je obtížné si to představit a věřit tomu. Každý rok se objeví na trhu nové látky, my je mezitím dáme na seznam látek zakázaných a oni už mají ve skladech něco podobného. Změní se jedna formulka a v den, kdy se to zakáže, marketují látku, která je tomu podobná.

To je nekonečný souboj. Ne­existují nástroje, jak tomu zamezit. Ten boj se nedá vyhrát, o tom jsem přesvědčen. Někteří politici ani někteří mí kolegové z oblasti léčby to nechtějí slyšet, ale opravdu se tomu zabránit nedá.

Ale dá se to regulovat…

Ano, trh funguje tak, že to chce. Když někdo říká, že primární je nabídka, tak není. Primární je poptávka. Máme zkušenost, že když jsou na trhu méně rizikové látky, uživatelé většinově sahají spíš po nich. Když vše zakážeme, obrací se to a uživatelé sahají po látkách rizikovějších. Mít na trhu méně rizikové látky, ale přísně regulované, je právě to řešení. Tak to je i u cigaret a jejich náhražek. Údaje nám říkají, že je potřeba podporovat a mít na trhu produkty, které jsou méně rizikové.

V jaké fázi je regulace nikotinových sáčků, o které se loni hodně mluvilo v souvislosti s prodejem nezletilým?

Můj odbor napsal návrh novely, kde jsme definovali zákaz prodeje pod 18 let, již před rokem, hned po mém nástupu. To prošlo parlamentem a nyní je potřeba vymáhat to státní správou. Prodáváme cigarety a alkohol nezletilým a prodávají se jim i nikotinové sáčky. To je potřeba změnit. Vytýkám to i prodejcům, že na to kašlou a personál nehlídají.

V souvislosti s tím proběhla velká debata o množství mili­gramů nikotinu. Množství se ustálilo na dvanácti, nikotinová léčiva mají čtyři miligramy. V zájmu Česka je, aby kuřáci či experimentující přešli k náhražkám včetně nikotinových sáčků. Za mě je to nastaveno správně, ale bojím se, co v tomto smyslu udělá vládní daňový balíček. Může to dopadnout tak, že cigarety budou nejlevnější produkt, a to může trend zvrátit.

O jakých látkách se mluví

CBD: Kanabinoid obsažený v rostlině konopí, který nemá psy­choaktivní účinky. Má uklidňující a protizánětlivé účinky a zmírňuje bolesti. Vhodný je při léčbě epilepsie, parkinsona nebo roztroušené sklerózy THC: Hlavní kanabinoid obsažený v konopí. Uvolňuje dopamin a má psychoaktivní účinky. Ulevuje od chronických bolestí, snižuje nevolnost a pomáhá například při léčbě úzkostí, migrény nebo posttraumatické stresové poruchy. HHC: Psychotropní látka obsažená v konopí, podobná THC. Účinky HHC jsou mírnější a jsou mírně povzbudivé nebo relaxační. Kratom: Přírodní látka se sedativními, relaxačními, uspávacími nebo protiúzkostnými účinky. V malých dávkách má kratom energizující účinek. Působí proti zánětům.

O zdanění těchto alternativ, jako například nahřívaného tabáku, šéfka Phillip Morris řekla, že by si jejich uživatelé zasloužili zvýhodnění oproti klasickým kuřákům. Souhlasíte?

Ty země, které to dělají, na tom extrémně profitují jak v nákladech, tak v kvalitě života lidí. Jak jsem před lety bojoval s tabákovým průmyslem a neměli mě moc rádi, tak teď na křivdy zapomínám a říkám, že je to potřeba.

Jak se díváte na nulovou sazbu spotřební daně u tichého vína? Piráti říkají, že je alkohol jako alkohol, a měl by být tedy zdaněn bez výjimek. Lidovci, konkrétně dosluhující ministr Nekula naopak řekl, že kdyby se tiché víno zdanilo, nemohl by jet domů na jižní Moravu…

Jihomoravské lidovce naprosto chápu. Tady to je nejen o alkoholu, ale i o jakési kultuře. Diskutoval jsem s vinařským svazem. Bedlivě naslouchali, debatovali jsme, jestli je možné zavést spotřební daň a zároveň podpořit místní pěstitele vína a půdy, což byl můj návrh. Pak ale zvolili bezpečnější cestu žádné daně. To se samozřejmě nelíbí pivařům.

Slyšel jsem některé politiky říkat, že víno není alkohol, ale zemědělský produkt. S tím samozřejmě souhlasit nemohu. Co je potom pivo? Pivo je v Česku přece jen ještě silnější kultura. Mohli bychom říkat totéž. Je to složité.

Mohl by existovat model, který by podpořil malé české vinaře, ale do detailu se nad tím nikdo nezamyslel. Sedmdesát procent vín je dovezených. Odvolávat se na znojemské vinaře, když většina vín je dovezených, je naprosto nedostatečná úvaha. Rozumím jí politicky, ale odborně je to špatně. Alkohol je alkohol, v tom mají Piráti pravdu. Asi je legitimní si říct, že s alkoholem nebudeme dělat nic, ale poneseme všechny náklady a musíme vědět, že ty náklady nejsou malé.

Piráti odvolali ze svého republikového výboru Janu Michailidu, která je také členkou Rady vlády pro koordinaci politiky závislostí a spolupracovala s vámi na návrhu regulace konopí. Vy jste jí vyjádřil podporu, čím si ji zasloužila?

Jana Michailidu je velmi chytrý a pracovitý člověk. Jako člen ODS a středopravý člověk nevnímám, že bychom měli s Jankou nějaké ideové třenice. Považuji ji za člověka, který je spíše idealista. Já jsem idealista z jiné strany. To, že máme rozdílné pohledy na to, jak řídit stát, neznamená, že je Jana nedemokratická.

Já ji považuji za extrémně korektního člověka. Pracovně jsme si velice sedli. Je to podle mého velmi platný, hlavně velmi pracovitý člen Pirátů, a kdybych já byl Pirátem, tak bych ji z republikového výboru neodvolával. Ale to mi samozřejmě nepřísluší hodnotit.

Budete kandidovat do Evropského parlamentu?

Asi ano. Získal jsem nominaci za Brno, ale nebudu jednička. Jsme tu čtyři a spíše se nedostanu na volitelné místo. Kandidátku ale podpořím.