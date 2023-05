Válek pobouřil výrokem o zdanění alkoholu. Odborníci s ním nesouhlasí

To, že zvýšení daně snižuje škodlivou konzumaci alkoholu potvrdila například společná studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a kanadského výzkumného centra z roku 2018. Ukázalo se to efektivnější než omezení prodejních hodin nebo reklamy na alkohol.

„Vyšší zdanění alkoholu by téměř jistě vedlo ke snížení jeho spotřeby, jak ukazují mnohé studie ze zahraničí, a mohlo by vést ke snížení počtu zbytečných úmrtí, vzniku závislostí u mladých lidí a souvisejících problémů s užíváním alkoholu, např. snížení počtu dopravních nehod způsobených alkoholem nebo případů domácího násilí,“ okomentoval pro Právo Jakub Hlávka, ekonom se zaměřením na zdravotnictví a zástupce Iniciativy pro efektivní zdravotnictví.

Spotřební daň na tichá vína kabinet navzdory doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) do konsolidačního balíčku, který má „ozdravit“ rozpočet, nezařadil. S argumentem, že to tak není ani v okolních státech.

V rozhovoru také uvedl, že by daň klidně zavedl, ale vedlo by to k tomu, že budou lidé jezdit pro alkohol do sousedních zemí.