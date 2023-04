Dětem to dávat nebudeme, slibují prodejci kratomu. Bojí se úplného zákazu

Stáhneme automaty a omezíme jeho dostupnost dětem, slibují nově prodejci kratomu. Česko-Slovenská Asociace za Kratom (ČSAK) k tomu připravila výzvu s etickým kodexem, do které by se měla zapojit většina trhu. Bojí se, že jim stát zakáže prodej látky úplně. Ministerstvo zdravotnictví k tomu připravuje regulaci, legislativa by měla být připravená do konce dubna.

Foto: Profimedia.cz Kratom